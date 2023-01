Hockey sur glace: En manque de joueurs, une équipe aligne un gardien en attaque

Une autre fantaisie figurait dans la composition de Michigan. Seamus Casey, un défenseur de 19 ans repêché par New Jersey en 2022, a évolué comme centre du premier bloc avec un certain succès. L’attaquant éphémère a réalisé un doublé en plus d’offrir un assist et de remporter 64% de ses engagements. Tout ça n’a pas empêché les universitaires de s’imposer 7-6.