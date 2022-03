Hockey sur glace - En manque d’énergie, Bienne s’incline dans les Grisons

Au terme d’une rencontre hachée et avec beaucoup de pénalités, Davos a récolté contre Bienne trois points importants dans la lutte pour la qualification directe pour les play-off. Solide défensivement, l’équipe de Christian Wohlwend a décroché un succès mérité qui ne fait pas les affaires de Genève et Lausanne.

De son côté, Bienne a été trop tendre dans cette première période pour espérer quelque chose. C’est sur un effort personnel de Luca Hischier que les hommes d’Antti Törmänen ont pu recoller au score. Malheureusement pour eux, ce goal n’a été qu’un feu de paille. En effet les Seelandais ont manqué d’énergie et ont été trop indisciplinés dans cette rencontre. Même lorsqu’ils sont revenus à une longueur en fin de match, ils n’ont jamais paru en position de pouvoir égaliser. Tout n’est cependant pas à jeter non plus dans ce match pour Bienne qui a été excellent en infériorité numérique en ne prenant aucun but en près de douze minutes à un ou deux hommes de moins.