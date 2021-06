Vaud - En manque, le toxicomane braque l’hôpital

Dabord les joints, ensuite la coke et les brigandages pour consommer de la drogue... Lucien* et Alessandro*, deux jeunes aujourd'hui âgés de 22 et 23 ans, ont multiplié les délits entre 2018 et 2019. En novembre 2019, ils sont montés à bord d'un taxi. Mais, arrivés à destination, au lieu de payer la course, ils ont menacé le taximan avec un couteau avant de s’emparer de sa bourse contenant 670 francs.