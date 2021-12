ESSAI 4x4 – En marche arrière dans les escaliers à bord du Classe G

Il fait relativement frais en ce matin du mois de novembre sur l’ancienne base aérienne de Nittner, située à une quinzaine de kilomètres au sud de Graz (Autriche). C’est ici qu’ont démarré, il y a trois ans, les travaux de construction du centre de pilotage «G-Class Experience Center». Les clients et fans de la marque ont à leur disposition un terrain de 100’000 m² et quatre modules de test pour soumettre le 4x4 de Mercedes à rude épreuve. Le lieu n’a pas été choisi par hasard. En effet, la piste d’essai sur laquelle le Classe G doit faire ses preuves lors des essais en cours de développement se trouve sur le sommet du Schöckl.

Les modules de test portent des noms aussi prometteurs que «G-Rock», «Stairway to Heaven» ou «Iron Schöckl», et rien qu’à les regarder, on a l'estomac qui se retourne. Heureusement, le Classe G rayonne de confiance et de puissance. Depuis plus de 40 ans, le 4x4 n'a pratiquement pas changé. Son design anguleux, qui a probablement un coefficient de traînée équivalent à celui d'un distributeur de billets, est devenu culte. Jusqu'à aujourd'hui, le Classe G, sorti pour la première fois des chaînes de production en 1979, s'est vendu à 300’000 exemplaires et environ 80% des véhicules sont toujours en circulation. Pour obtenir un Classe G, il faut toutefois s'armer de patience, car le délai d'attente est d'environ deux ans.

Le centre de pilotage G-Class Experience Center est situé dans un ancien hangar à côté de l’aéroport de Graz. Mercedes-Benz/Erwin Scheriau À l’intérieur du hangar, le regard est immédiatement attiré par un Classe G de 1979, entièrement recouvert de résine pour faire référence aux insectes de l’ère préhistorique piégés dans l’ambre. Mercedes-Benz/Erwin Scheriau Le légendaire 4x4 de Mercedes-Benz existe depuis plus de 40 ans. Actuellement, le modèle est tellement convoité que le délai d’attente atteint facilement deux ans. Mercedes-Benz/Erwin Scheriau

En route pour le terrain

Nous avons de la chance, nos Classe G tout-terrains sont déjà prêts. Il faut dire qu’on n’est pas là pour rigoler, quoique. Dans une forêt juste à côté du hangar des Classe G se trouve un parcours nature qui flaire bon l'aventure dans la jungle. Il y a des pentes à fortes inclinaisons et des descentes raides, un pont en rondins de bois, des passages tortueux et des sentiers d'escalade semés d’embûches. L'instructeur Geri m'explique comment utiliser correctement les trois blocages de différentiel commutables en fonction du terrain et de la situation. Il s'avère que le Classe G continue d’avancer, même lorsqu'il ne reste plus qu'une seule roue en traction. Le passage du gué et le bain de boue font indubitablement partie des moments forts du parcours. Petit conseil: veillez toujours à ce que toutes les fenêtres et surtout le toit soient fermés.

Pour l’amour de Dieu

Pour terminer notre virée dans la nature, je m’attaque à la conduite en dévers, ma bête noire, personnellement. J’y vais tout doucement tout en gardant les yeux rivés sur le grand écran du tableau de bord. 23 degrés, 24 degrés, 27 degrés - au fur et à mesure que le véhicule s’incline, je stresse de plus en plus. Le Classe G parvient à un angle d'inclinaison latérale de 35 degrés. À 28 degrés, je m'arrête. «Il faut croire que tu as atteint tes limites», me glisse Geri, le sourire en coin. C’est peut-être quelque chose que je pourrais noter sur mon CV, non?

Après une courte pause, le moment est venu de gravir l’escalier situé derrière le hangar. L’épreuve porte peut-être le nom de «Stairway to Heaven», mais je doute que la route mène au paradis. À plus fortes raisons que Geri veut que je prenne l’escalier en marche arrière. Et bien, allons-y: c’est vous qui l’aurez voulu. À ma plus grande stupéfaction, le Classe G monte l’escalier en marche arrière presque tout seul.

Au bord du gouffre!