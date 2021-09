France : En marge du procès du 13-Novembre, un cadre de l’EI jugé à Paris

«Quand je sors, j’agis»: l’an dernier, en première instance, la cour d’assises avait choisi de ne pas prononcer la peine maximale, soit la réclusion criminelle à perpétuité.

Figure du microcosme des jihadistes francophones à l’origine des attentats de 2015-2016 à Paris et Bruxelles, le Français Tyler Vilus, converti monté en grade au sein du groupe État islamique, est jugé en appel à Paris à partir de lundi, à l’ombre du procès du 13-Novembre .

À la fois combattant, chef d’escouade, prosélyte en ligne, recruteur et membre de la police de l’EI, selon l’accusation, ce «jihadiste intégral» de 31 ans a été condamné à trente ans de prison en première instance. Il doit répondre devant la cour d’assises spéciale de crimes commis entre 2013 et 2015 lors de son séjour en Syrie. À l’issue de son premier procès l’an dernier, la cour d’assises l’avait déclaré coupable de tous les chefs d’accusation mais choisi de ne pas prononcer la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. Une «lueur d’espoir» pour lui laisser une chance d’«évoluer», avait-elle expliqué, considérant qu’il avait commencé à questionner son fanatisme mortifère.

Faute d’éléments, la justice française le poursuit pour son rôle dans la guerre en Syrie, où il est arrivé fin 2012 et a rapidement rejoint l’EI. Elle lui reproche notamment d’avoir participé au printemps 2015, en tant que membre de la police islamique, à l’exécution publique, d’une balle dans la tête, de deux prisonniers à Shaddadi (est).

«Brigade des immigrés»

Sans être le Français le plus gradé de la hiérarchie de l’EI en zone irako-syrienne, Tyler Vilus est toutefois le plus important cadre du groupe extrémiste détenu par la France, un «combattant de grande envergure», selon le témoignage en première instance d’une enquêtrice des services de renseignement.

Né en 1990 à Troyes, ce délinquant déscolarisé, consommateur important d’alcool et de cannabis, se convertit à l’islam en 2011 et adopte aussitôt un comportement rigoriste, intolérant et brutal. Après un passage dans la Tunisie post-révolution où bourgeonnent des mouvements jihadistes, il gagne la Syrie. Dès l’été 2013, Abou Hafs Al Faransi (le Français) – son nom de guerre – est «émir» à la tête d’un bataillon de plusieurs dizaines de combattants français.