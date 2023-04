Antarctique: la banquise a atteint son 2e plus bas niveau pour mars

Le monde a connu son deuxième mois de mars le plus chaud et l’étendue de la banquise en Antarctique a atteint son deuxième p lus bas niveau pour ce mois, après un record en février, selon des données de l’observatoire européen du climat parues jeudi.

«Après un record avec une étendue au plus bas en février, la banquise antarctique a atteint son deuxième plus bas niveau pour mars depuis 45 ans que les données satellitaires sont enregistrées», a souligné Samantha Burgess, cheffe adjointe de l’observatoire du changement climatique Copernicus de l’Union européenne.

1,2 million de km² de moins que la moyenne 1991-2020

Copernicus estime en outre que le mois dernier a été le deuxième mars le plus chaud au niveau mondial, ex aequo avec les mois de mars 2017, 2019 et 2020. Le record du mois de mars le plus chaud reste à 2016. Les températures ont été au-dessus de la moyenne en Europe centrale et méridionale mais inférieures à la moyenne sur la plupart de l’Europe du Nord.