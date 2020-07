Brittany O’Grady

«En matière de musique, j’ai des goûts éclectiques»

Brittany O’Grady est la star de «Little Voice» dans laquelle elle joue une jeune chanteuse qui tente sa chance à New York.

«Little Voice», c’est l’histoire d’une jeune femme à New York qui cherche à faire sa place dans sa vie de jeune adulte entre un père musicien, un frère obsédé par Broadway et une série de petits jobs pour joindre les deux bouts. Il y a beaucoup de romance et de musique. En fait, Bess cherche sa voie dans la vie et sa voix dans la chanson (rires).

Beaucoup de jeunes vont se reconnaître en Bess. Imaginez Beyoncé avant qu’elle ne soit une star mondiale. Comment était «Queen B» au début de Destiny’s Child? Elle cherchait à s’affirmer comme chanteuse, comme artiste et comme femme. Je dirais que mon rôle de Bess King en est à ce stade: elle apprend de ses erreurs, de ses doutes et tout cela se passe en musique d’un épisode à l’autre.

Je m’identifie totalement à son amour de la musique et à son désir de trouver son chemin dans le showbiz. Par contre, c ontrairement à Bess, j’ai trouvé l’amour depuis longtemps. J e n’ai que 24 ans, mais je vis avec mon compagnon, Ben. Nous nous sommes rencontrés au collège et il me soutient depuis le premier jour. Il ne travaille pas dans le même milieu que moi, ce qui est important p our ne pas penser qu’à ça 24 heures sur 24.