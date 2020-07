Présidentielle

En mauvaise posture, Trump remplace son chef de campagne

Brad Parscale, artisan de la campagne digitale du milliardaire en 2016 et propulsé à la tête des équipes en 2020, retourne à son ancien poste. Bill Stepien, son adjoint, le remplace.

À la peine dans les sondages et fragilisé par la crise du coronavirus, Donald Trump a annoncé mercredi remanier l’équipe en charge de la bataille pour sa réélection, en nommant un nouveau directeur de campagne, à moins de quatre mois de l’élection présidentielle du 3 novembre.

«Je suis ravi d’annoncer que Bill Stepien a été promu au poste de directeur de la campagne Trump», a écrit le président dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux. Bill Stepien était jusqu’à présent chef de campagne adjoint. L’ancien titulaire du poste, «Brad Parscale, qui est avec moi depuis très longtemps et a dirigé nos stratégies numérique et statistiques, conservera ce rôle, et sera conseiller principal de la campagne», a déclaré Donald Trump.