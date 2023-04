K-pop: En mauvaise santé, Joy se retire de Red Velvet

«Joy s’est récemment rendue à l’hôpital en raison de sa mauvaise condition physique. Selon l’avis du personnel médical, elle a besoin de soins, de calme et d’autres examens. En conséquence, elle prévoit de faire une pause et de tout faire pour récupérer. Nous ferons de notre mieux pour que Joy retrouve ses fans et la santé. Nous vous informerons quand la reprise de ses activités aura été décidée», a communiqué la société qui dirige la carrière de la Sud-Coréenne et de son groupe à Naver TV.

Formé en 2014, Red Velvet a été le premier girls band lancé sur le marché par SM Entertainment, entreprise pionnière et poids lourd dans le monde de la K-pop. Red Velvet a remporté une quantité de prix (Golden Disk Awards, Seoul Music Awards, Mnet Asian Music Awards, Korean Entertainment Art Awards…) et sorti quatre albums, dont «Bloom», dernier en date, paru en avril 2022. Le groupe est actuellement sur la route avec sa tournée «R to V» et donnera des concerts en Europe – aucun en Suisse – en mai et juin 2023.