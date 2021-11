Papas de jour – «En me lançant dans ce métier, je craignais de passer pour un pédophile»

Si les femmes dominent encore largement la profession d’accueillant en milieu familial, les hommes y ont aussi leur place. Mais, pour eux, l’exercice du métier est plus délicat. Ils affrontent préjugés et suspicions.

«Ce métier, ça a été une porte de secours. Ça m’a apporté une meilleure qualité de vie de famille. Étant à la maison, j’ai pu voir grandir ma cadette», explique Eddy Lescouff, accueillant de jour. À Eysins (VD), son foyer ressemble à une «minicrèche». Ancien chef cuisinier, ce quadragénaire a travaillé longtemps dans la restauration, avant de perdre son emploi, il y a bientôt quatre ans. Mais, au moment de sa reconversion, son entourage ne l’a pas encouragé. «Mes amis les plus proches se sont un peu foutu de moi. Ils m’appelaient Madame Doubtfire», se souvient-il.

Seul au milieu des dames

Pour l’épauler, Eddy a pu compter sur sa moitié, Angela, maman de jour depuis plus de dix ans. Ensemble, ils peuvent recevoir douze enfants par jour. En 2020, le canton de Vaud comptait plus de 1330 accueillantes en milieu familial, contre seulement 18 hommes. Seuls deux d’entre eux ont accepté de témoigner. Car la profession est encore très féminine, et François Ney, 62 ans, s’en est rendu compte quand il s’est lancé, en 2017: «Au début de la formation, j’étais un peu mal à l’aise au milieu de toutes ces femmes.» Après un apprentissage de fromager et une carrière «à l’usine», ce Payernois est le seul papa de jour du réseau ARAJ de la Broye vaudoise. Il a cependant toujours su qu’il était à sa place, pour avoir vu faire son épouse. Le couple travaille aussi conjointement.

Deux fois par semaine, après avoir déposé les enfants à l’école, François a plaisir à retrouver ses collègues femmes autour d’un café, avant de rentrer préparer le dîner. «J’adore cuisiner! Avant, je bossais douze heures par jour, je n’avais pas le temps pour ça», regrette-t-il. Puis une anecdote lui vient: «Un jour, un des petits m’a dit: «Tu sais, François, tu dois t’inscrire à «Top chef»! J’en ai eu la chair de poule…» relate l’accueillant avec émotion.

1 / 6 S’il garde des enfants entre 4 mois et 12 ans, Eddy reconnaît avoir plus de facilité à s’occuper des bébés. 20min/François Melillo Les enfants préparent une tarte aux pommes pour le dessert, sous le regard avisé de celui qui fut chef cuisinier pendant 25 ans. 20min/François Melillo À Eysins (VD), l’appartement d’Eddy s’apparente à une «mini-crèche». 20min/François Melillo

Le regard des autres

Chez Eddy, en région nyonnaise, les repas sont tout aussi copieux. Ce mercredi, c’est boulettes de viande, blé et légumes. Bien organisé, ce père de famille s’est néanmoins posé beaucoup de questions avant d’embrasser cette nouvelle carrière. «En me lançant, j’avais peur qu’on m’associe à un pédophile. Quand on parle d’un homme qui garde des enfants, c’est, pour beaucoup, la première image qui vient à l’esprit, soulève-t-il. Et si je n’avais pas travaillé avec ma femme, qui avait déjà un bon réseau, je pense que je n’aurais jamais décroché de contrat.»

Par prudence, Eddy explique ne pas changer la couche des enfants âgés de plus de 1 an et laisse à son épouse le soin de les accompagner aux toilettes. De son côté, François rapporte les mêmes préoccupations. «Il faut faire les choses bien, dit-il. Parce qu’on peut reprocher à un homme ce qu’on ne reprocherait pas à une femme.»

Garder une certaine distance

Le sexagénaire tient à ce que ses pensionnaires se sentent chez lui comme à la maison, sans pour autant être une figure paternelle. Durant l’entretien, il répétera pourtant plusieurs fois: «Mes enfants que je garde…» Jolie formulation. «Quand Lena et Axel parlent de lui, ils l’appellent «grand-papa de jour, glisse Aurélie, mère des deux bambins âgés de 8 et 6 ans. Même si ça ne fait que quelques mois qu’ils le connaissent, un vrai lien s’est créé entre eux trois.» L’Eysinois, lui, refuse le surnom de «papa de jour»: «On n’a qu’une mère et qu’un père.» Ce qui n’empêche toutefois pas les enfants qu’ils gardent de scander un grand «Nounou!» lorsqu’ils réclament son épouse. Peu importe qu’il n’y ait pas d’équivalent masculin, Eddy préfère qu’on l’appelle par son prénom.