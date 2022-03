Environnement : En Méditerranée, dauphins et oiseaux à l’ombre des futures éoliennes géantes

Dauphins, pingouins, grues survolant l’eau bleue par centaines… Un voilier part chaque semaine en Méditerranée, à la rencontre d’animaux susceptibles de cohabiter à l’avenir avec des dizaines d’éoliennes.

Serge Briez (à gauche) et l’équipage du «Thera i Luna» observent attentivement et photographient les espèces qui fréquentent la zone où pourraient être implantées des éoliennes en mer.

Ses coéquipiers, l’ornithologue Alexandre Hamon et Sonia Gara, de l’association de protection des cétacés Breach, se pressent alors vers la proue, jumelles et appareil photo en main. Ces passionnés de la mer entendent compléter des études, selon eux très insuffisantes, quant au possible impact des éoliennes sur la faune, et ils espèrent que leurs recherches seront prises en compte par les constructeurs.