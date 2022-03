Aegerten, Gingins et Grimentz : En moins de 12 heures, trois incendies font trois victimes

Entre lundi soir et mardi matin, trois incendies se sont déclarés en Valais et dans les cantons de Vaud et de Berne. Ils ont chacun fait une victime.

L’incendie de l’appartement à Grimentz (VS). Police cantonale valaisanne

En moins de 12 heures, trois incendies ont fait trois victimes dans les cantons de Vaud, du Valais et de Berne. Le premier feu s’est déclaré vers 17 h 50 dans un immeuble à Gingins (VD). Rapidement arrivés sur place, les pompiers ont réussi à maîtriser le sinistre. À l’intérieur du logement, ils ont découvert un homme inconscient. Malgré une rapide intervention des ambulanciers, l’individu – un ressortissant suisse âgé de 67 ans – est décédé sur place.

Dans la nuit de lundi à mardi, c’est à Aegerten (BE) qu’un homme a perdu la vie dans l’incendie d’une maison d’habitation. Prévenues du sinistre peu après 00 h 35, les forces d’interventions se sont immédiatement rendues sur place et ont constaté que le toit de l’habitation était en feu et un fort dégagement de fumée dans tout le bâtiment. Ce dernier a compliqué l’intervention des pompiers. Deux personnes qui se trouvaient au rez-de-chaussée ont pu être extraites du bâtiment. Dans les étages, les forces d’intervention ont malheureusement découvert le corps d’un homme de 56 ans et n’ont pu que constater son décès.

Enfin ce mardi matin, vers 4 h 30, un d’un fort dégagement de fumée provenant d’un appartement à Grimentz (VS) a été signalé à la police cantonale valaisanne. Les pompiers ont réussi à rapidement maîtriser le sinistre. À l’intérieur de l’appartement, ils ont découvert une personne inanimée. Cette dernière n’a pas pu être réanimée. «L’identification formelle de la victime est en cours», précise la police cantonale valaisanne.

Enquêtes en cours

Les trois incendies font désormais l’objet d’une enquête pour en déterminer leur cause exacte. Dans le canton de Vaud, elle est menée par les enquêteurs de la cellule incendie et des spécialistes de la division incendie de la brigade de police scientifique de la Police de sûreté, en collaboration avec la gendarmerie vaudoise.

Sous la direction du Ministère public régional Jura bernois-Seeland, la cantonale bernoise enquête sur l’incendie et la cause du décès de l’homme. Et en Valais, le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes du sinistre.