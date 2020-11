Élection : En Moldavie, une présidentielle sous l’œil de Moscou

À la présidence depuis 2016, Igor Dodon, promet «la poursuite d’une coopération bénéfique avec la Russie». Sa principale concurrente, Maia Sandu, a promis un rapprochement de la Moldavie vers l’UE.

La Moldavie, une ancienne république soviétique de 3,5 millions d’habitants nichée entre la Roumanie et l’Ukraine, a été frappée ces dernières années par des crises politiques à répétition. Les forces favorables à un rapprochement avec la Russie et les partisans d’une intégration dans l’Union européenne se sont alternés au pouvoir, sans toutefois jouir d’une majorité claire.

À la présidence depuis 2016, Igor Dodon, 45 ans, promet «la poursuite d’une coopération bénéfique avec la Russie» et l’obligation d’apprendre le russe à l’école. Son homologue Vladimir Poutine l’a ainsi soutenu ouvertement cette semaine, saluant les «efforts déployés» par Igor Dodon pour de meilleures relations avec Moscou.

Sa principale concurrente, Maia Sandu, 48 ans, candidate de l’opposition de centre droit, a elle été brièvement Première ministre en 2019. Elle a promis un rapprochement de la Moldavie vers l’UE et la création d’emplois pour endiguer l’exode de la population à l’étranger. Au total, huit candidats sont en lice et un second tour semble probable le 15 novembre.