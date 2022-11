Suisse : En montagne, les prix de l’immobilier atteignent des sommets en 2022

Une comparaison de 23 stations alpines suisses et françaises montre que les tarifs des chalets de montagne ont connu en 2022 leur plus forte hausse depuis huit ans.

Sur 28 stations de ski en Suisse et en France, c’est Crans-Montana qui a enregistré la plus forte hausse des prix de l’immobilier en 2022: +14%.

Dans le classement de l’indice Knight Frank, qui compare le prix moyen d’un chalet de quatre chambres situé en plein centre dans 23 stations des Alpes suisses et françaises, c’est dans quatre villages de montagne helvétiques que les tarifs de l’immobilier ont plus augmenté cette année: Crans-Montana (+14%), St-Moritz (+14%), Klosters (+13%) et Davos (+13%). En comparaison, à Megève, station huppée haut-savoyarde, les prix n’ont augmenté «que» de 6,9% et à Méribel, autre village huppé français, de 2,1%.