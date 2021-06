Basketball : En NBA, Brooklyn écoeure Milwaukee

En demi-finale de la Conférence Est, les Nets ont réussi le break contre Milwaukee. Bons débuts de Phoenix à l’Ouest.

Cette première période a été un festival, mêlant efficacité et spectacle, entre les shoots glaciaux de Durant (32 points, 12/18), les paniers de funambule de Kyrie Irving (22 points) et les dunks digne d’un All-Star Game de Blake Griffin (7 points, 8 rebonds) dont on ne soulignera jamais assez la résurrection, mue par l’ardent désir d’enfin goûter à un titre à 31 ans.