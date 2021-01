Basketball : En NBA, Jokic avait la taille patron

Le Serbe (27 points en 28 minutes de jeu) mène Denver au succès contre Oklahoma City.

Deux jours après leur confrontation qui a tourné à l’avantage de Utah, le Jazz a confirmé son excellente forme actuelle aux dépens de la Nouvelle-Orléans (118-102) et Denver a retrouvé le sourire en battant Oklahoma City (119-101), mardi en NBA.

Le Jazz fait la java

Donovan Mitchell a été le leader d’attaque du Jazz avec 28 points inscrits à 9/15 aux tirs (7 rebonds), bien aidé par Jordan Clarkson (18 points) et Joe Ingles qui a réussi 5 paniers à longue distance sur six tentés (15 points) en sortie de banc.

Les Nuggets réagissent

Le début de saison des finalistes malheureux de la conférence Ouest lors des derniers play-off, éliminés par les Lakers, n’est pas évident. Si l’homme aux mains d’or Nikola Jokic est constant dans l’excellence, ce n’est pas le cas de l’équipe qui présentait un bilan de 7 défaites et 6 victoires avant de recevoir le Thunder. Et 48 minutes plus tard, ils ont rééquilibré la balance après une victoire enfin convaincante.