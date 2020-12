Basketball : En NBA, Milwaukee et Miami chutent d’entrée

Les Bucks se sont inclinés d’un point à Boston alors que le Heat a perdu contre Orlando.

Débuts perdant pour Milwaukee et Giannis Antetokounmpo, qui a manqué un lancer franc crucial à la dernière seconde à Boston, mercredi lors de l’affiche d’une deuxième journée marquée par le report de Houston-Oklahoma City, premier match de la saison NBA victime du coronavirus.

Tatum ne tremble pas

Les derniers instants ont été chaud bouillants au TD Garden où Boston s’est imposé d’un rien 122-121. Et nul doute que s’ils avaient pu être présents, les fans des Celtics en auraient hurlé de joie à voir d’abord Jayson Tatum inscrire un panier à trois points, avec l’aide de la planche, après s’être défait de la défense de Giannis Antetokounmpo, pour mener 122-120 avec une seconde à jouer. Ils auraient aussi exulté et certainement chambré ce dernier, qui a dans la foulée eu deux lancers francs pour égaliser, mais a raté le second.