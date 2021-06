Hockey sur glace - Le Canadien de Montréal en demi-finale des play-off

Corey Perry (à gauche) jubile après le but de la victoire de Montréal inscrit par Tyler Toffoli (à droite).

Le Canadien de Montréal est le premier club qualifié pour les play-off du championnat de NHL. Dans la nuit de lundi à mardi, le club de la métropole québécoise a souri au terme de l’acte IV de la série contre Winnipeg (3-2 ap) et remporté la série 4-0.

Les Montréalais avaient pris les devants 2-0 à l’issue du premier tiers-temps par l’intermédiaire du défenseur suédois Erik Gustafsson et de l’ailier gauche finlandais Artturi Lehkonen. Mais les Jets étaient revenus à leur hauteur dans la période médiane grâce à deux réussites de l’arrière ontarien Logan Stanley.

Les Habs, qui n’avaient terminé que quatrièmes de la Division Nord au terme de la saison régulière et qui avaient éliminé Toronto en première ronde des play-off (4-3), restent sur sept victoires et intègrent le carré d’as de la ligue professionnelle nord-américaine pour la première fois depuis le printemps 2015.

Boston fait face à l’élimination

Au TD Garden de Boston, devant 17’400 spectateurs, les Islanders ont remporté l’acte V contre les Bruins (4-5) et pris le commandement dans la série (2-3).

L’équipe new-yorkaise a été particulièrement tranchante en avantage numérique, situation spéciale au cours de laquelle elle a signé trois de ses quatre premiers buts et qui lui a permis de mener 2-4 après 40 minutes. Le gardien finlandais des « BB » Tuukka Rask a ainsi capitulé à quatre reprises sur les 16 premiers tirs des Isles et a cédé son filet à l’Américain Jeremy Swayman à l’entame du dernier tiers-temps.

Mené 2-5 à la 42e, le club entraîné par l’ancien défenseur du HC Bienne Bruce Cassidy n’est pas parvenu à réparer les dégâts malgré les contributions de l’ailier droit tchèque David Pastrnak (deux buts et un assist) et du défenseur américain Charlie McAvoy (trois mentions d’aide).

Dans le camp des Islanders, les attaquants ontarien Josh Bailey, saskatchewanais Jordan Eberle et britanno-colombien Mathew Barzal ont été les plus tranchants avec des collectes d’un goal et d’une passe décisive.