il y a 36min

Hockey sur glace En NHL, Dallas est l’équipe de l’heure

Emmenés par une première triplette offensive diabolique, les Stars ont remporté l’acte I de la demi-finale de la Conférence Ouest contre Colorado.

Les Dallas Stars fêtent leur première victoire dans la série qui les opposent à l’Avalanche du Colorado. AFP

Après s’être débarrassés en six duels des coriaces Calgary Flames en quarts de finale des play-off de la Conférence Ouest du championnat de NHL, les Dallas Stars ont amorcé leur demi-finale sur une note positive, samedi. Dans la «bulle» d’Edmonton, l’équipe entraînée à titre intérimaire par Rick Bowness s’est imposée 5-3 contre le Colorado Avalanche. Malgré le rendement de son attaquant étoile Nathan MacKinnon (deux buts et un assist), le club basé à Denver n’a pas trouvé de solution pour contrer les gâchettes texanes.

Des machines à scorer

L ’ailier droit russe Alex Radulov s’est inscrit trois fois au pointage (deux goals). L’ailier gauche de Colmbie-Britannique Jamie Benn a collecté trois passes décisives. Avec l’apport de l’Ontarien Tyler Seguin (un but, un assist), la première triplette des Stars a rendu une carte de huit points.

L e jeune défenseur Miro Heiskanen (21 ans), troisième choix overall du repêchage de 2017 derrière le Valaisan Nico Hischier et le Canadien Nolan Patrick, s’affirme comme un joueur de franchise. Crédité d’une mention d’aide, le Finlandais compte treize points personnels depuis que les Stars ont pris leurs quartiers à la Rogers Place de la ville albertaine. Il faut remonter à 1997 pour trouver la trace d’un arrière plus productif que lui après dix rencontres de post-saison régulière: le Letton Sandis Ozolinsh avec l’Avalanche (15 points).

MacKinnon, qui a inscrit son nom sur la feuille des pointeurs à ses neuf dernières sorties, peut se consoler en constatant qu’il marque également l’histoire de l’Avalanche. Seuls deux attaquants de l’organisation ont connu des séquences plus longues (dix matches): le Canadien Joe Sakic en 1996 et le Slovaque Marian Stastny en 1982, quand le club était basé à Québec et s’appelait «les Nordiques».

Grubauer se blesse

En plus d’avoir concédé la première manche, Colorado a perdu les services de son gardien No 1. L’Allemand Philipp Grubauer s’est en effet blessé, probablement à la jambe gauche, au cours de la période médiane et a été contraint de céder le filet au Tchèque Pavel Francouz.

Statistiquement, l’équipe qui sourit au terme de l ’ acte I d’un affrontement au meilleur des sept matches à 68,7% de chances de remporter la série.

Les résultats NHL Demi-finales de Conférence (au meilleur des 7 matches) Samedi Conférence Ouest (Edmonton) Colorado Avalanche (2) - Dallas Stars (3) 3-5 Situation dans la série: 0-1