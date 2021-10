Hockey sur glace – En NHL, les demi-finalistes 2021 sont dans le dur

Vladimir Tarasenko ne laisse aucune chance au gardien des Vegas Golden Knights Robin Lehner, et donne l’avantage aux St.Louis Blues.

Privés de leurs deux attaquants étoiles Max Pacioretty et Mark Stone (blessés), les Golden Knights n’ont pas été en mesure de capitaliser sur l’ouverture du score de l’attaquant suédois William Karlsson.

Par l’entremise de l’ailier gauche américain Brandon Saad, de l’ailier droit russe Vladimir Tarasenko et du centre russe , Ivan Barbashev (dans un filet désert), les Blues ont renversé le cours de la rencontre et se sont appropriés les deux points.

Écourtée de quatre à six semaines pour les formations du dernier top 4, la pause estivale semble également affecter les performances de l’autre demi-finaliste, les New York Islanders (trois matches, un succès). Du finaliste, le Canadien de Montréal (quatre sorties, quatre revers). Et du vainqueur de la Coupe Stanley, le Tampa Bay Lightning (quatre duels, deux désillusions).