Hockey sur glace: En NHL, quatre Suisses sont des joueurs étoiles

L’ailier gauche saint-gallois Kevin Fiala (26 ans) est le meilleur compteur de Los Angeles (42 points), l’ailier droit appenzellois Timo Meier (26 ans) est l’attaquant le plus productif de San José (40), le défenseur bernois Roman Josi (32 ans) est le deuxième meilleur pointeur de Nashville (31) tandis que le centre Nico Hischier (24 ans) est le troisième homme le plus efficace de New Jersey (38) même s’il est opposé à la ligne de parade adverse. «Je ne m’intéresse pas à ma production, relativise le Valaisan. Il n’y a que le destin de mon équipe qui a de l’importance.» Les Devils, qui ne se sont pas qualifiés pour les play-off depuis 2018 et qui composent aussi avec l’arrière zurichois Jonas Siegenthaler et épisodiquement avec le gardien bernois Akira Schmid, sont bien lancés pour faire partie des 16 élus en avril. Particulièrement impressionnants sur les patinoires adverses (17 sorties, 14 succès), ils pointent au 2e rang de leur division.