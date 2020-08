Hockey sur glace

En NHL, trois affiches des quarts sont connues

A l’Est, les Philadelphia Flyers seront opposés au Canadien de Montréal. A l’Ouest, Las Vegas fera face à Chicago alors que Colorado en découdra avec Arizona.

Pour le club de Pennsylvanie et l’équipe de la métropole québécoise, il s’agira d’une septième confrontation dans les séries éliminatoires. Les Habs avaient remporté les trois premières en 1973, 1976 (en finale de la Coupe Stanley) et en 1989. Les Flyers avaient souri au terme des trois dernières, en 1987, en 2008 et en 2010.

Montréal n’a plus pris part aux play-off depuis 2017 et une élimination en première ronde contre les New York Rangers. Quant à Philadelphie, il avait manqué la qualification pour les duels printaniers en 2019 et avait procédé à des changements derrière le banc.