France : «En off, la presse est pas là… Tout ferme, comme en mars»

Alors que le gouvernement français n’a pas encore confirmé l’instauration d’un troisième confinement, le maire de Cabourg a balancé un scoop lundi soir.

Face à une épidémie de Covid-19 toujours active et aux contaminations croissantes aux variants en France, le gouvernement devra trancher mercredi sur la décision de confiner ou non sa population pour une troisième fois. «Des décisions seront prises cette semaine (…), il ne s’agit pas de baisser la garde», a confirmé le Premier ministre Jean Castex lundi. Pourtant, selon «La Voix du Nord» , Emmanuel Macron n’a visiblement pas prévu de prendre la parole cette semaine. De quoi semer le doute dans l’esprit des Français.

Pour ne rien arranger à cette cacophonie, le maire de Cabourg s’est fait l’auteur d’une boulette très remarquée sur les réseaux sociaux, lundi soir. En arrivant au conseil municipal, Tristan Duval a lâché un scoop: «En off, la presse est pas là… J’étais au téléphone avec le préfet qui malheureusement nous annonce un reconfinement assez dur. Annoncé mercredi soir, à partir de jeudi, sauf les écoles. Et tout ferme, comme en mars. Attendez que ce soit officiel, mais enfin, apparemment…», a-t-il annoncé à ses collègues. Toujours disponible sur la page Facebook de la ville de Cabourg , cette vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Dans l’entourage d’Emmanuel Macron, on indique que «rien n’est encore acté» et qu’il s’agit de «trouver le juste équilibre». «Nous voulons aussi être cohérents vis-à-vis des Français qui font des efforts depuis des mois», a ajouté la même source à l’AFP. En France, bars, restaurants, lieux culturels, salles de sport privées et universités sont fermés depuis la fin octobre, le télétravail s’est généralisé et le couvre-feu a en partie gâché les fêtes de fin d’année.