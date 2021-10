Inde : En opérant à la chaîne, un hosto évite gratuitement la cécité

Grâce à des ophtalmologistes solidaires, organisés sur le modèle du McDo et regroupés sous le nom d’Aravind, des milliers d’Indiens recouvrent gratuitement la vue.

Fondé en 1976, avec seulement onze lits à Madurai, dans l’Etat du Tamil Nadu (sud), la chaîne d’ophtalmologie Aravind réalise aujourd’hui un demi-million d’actes chirurgicaux par an, pour la plupart gratuitement.

Démunis en zones rurales

Mais la fierté de l’entreprise repose sur les consultations ophtalmologiques itinérantes auxquelles ont accès les plus démunis, alors que près de 70% de la population indienne vit dans des zones rurales.

Mais un jour, il a appris qu’une consultation ophtalmologique Aravind s’ouvrait près de son village à Kadukarai, à 240 kilomètres de Madurai. Il s’y est rendu et les médecins ont diagnostiqué une cataracte de l’œil gauche.

Développement ingénieux

Selon Aruna Pai, chirurgien ophtalmologiste d’Aravind, les médecins sont spécifiquement formés aux actes de chirurgie rapides et rigoureux. Selon l’hôpital, le taux de complications est inférieur à deux pour 10’000, alors qu’il varie de 4 à 8 pour 10’000 en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

Au lieu de compter sur la charité ou les subventions gouvernementales, Aravind se sert des revenus générés par les soins et les consultations payés par des malades qui en ont les moyens pour couvrir les traitements des plus désargentés.

Le réseau Aravind tire aussi des recettes importantes de la vente d’implants et de médicaments qu’il produit aujourd’hui, s’étant ingénieusement développé. Il compte aussi une multitude de centres de soins spécialisés, ainsi que de cliniques communautaires.

Le groupe réduit encore ses coûts en fabriquant lui-même des lentilles intraoculaires pour le traitement de la cataracte dans son unité de production Aurolab d’où sortent plus de 2,5 millions de lentilles par an, six fois moins chères que celles importées autrefois des États-Unis.