En panne de modems, Sunrise a joué la montre

Hyperagressif au niveau marketing, Sunrise aligne les offres canon pour recruter de nouveaux abonnés. Malheureusement, la pénurie mondiale en matière d’appareils électriques touche également l’opérateur, qui n’est plus en mesure d’assurer les livraisons de ses box dans les délais prévus. La situation ne date pas d’hier et certains clients évoquent des semaines, voire plus d’un mois d’attente. Mais Sunrise a longtemps brillé par son mutisme sur la question. De quoi énerver ceux qui sont en panne d’internet et de télévision depuis qu’ils ont résilié avec leur ancien opérateur.