Contresens mortel sur l’A1«En passant sur le pont, j’ai vu une voiture sur le toit»

«En rentrant de Lausanne, j’ai été obligé de sortir à Morges. Et en passant sur le pont au-dessus de l’autoroute, j’ai vu une voiture sur le toit. Police, pompiers et ambulance étaient déjà sur place», raconte ce lecteur qui nous a signalé un accident survenu jeudi soir sur l’A1. Selon un communiqué de la police cantonale vaudoise, vers 21h40, une automobiliste qui circulait à contresens sur entre Aubonne et Morges est entrée en collision frontale avec un autre véhicule. Ce dernier roulait alors normalement en direction de Genève.

Un mort et deux blessés

Sous l’effet du choc, la voiture de la conductrice à contresens a terminé sa course sur le toit, entre la bande d’arrêt d’urgence et la voie droite. Cette Suissesse âgée de 44 ans et domiciliée sur la Riviera est décédée sur place. L’autre véhicule a terminé sa course en travers des voies de circulation. Le conducteur et la passagère, tous deux âgés de 24 ans, sont grièvement blessés.