SWISSCOVID

En phase-test, l’app de traçage est déjà dispo pour tout le monde

Depuis lundi, «SwissCovid» est testée à grande échelle. Sa mise à disposition du reste de la population est prévue pour mi-juin. Or l’application peut d’ores et déjà être téléchargée librement. Selon l’Office fédéral de la santé publique, il ne s’agit pas d’un bug.

Depuis lundi, des collaborateurs des EPF de Lausanne et Zurich, de l’armée, de certains hôpitaux et d’administrations cantonales peuvent télécharger l’application de traçage numérique «SwissCovid». La mise à disposition du public est prévue à la mi-juin. L’application a pour objectif de signaler à l’utilisateur qu’il a été en contact prolongé avec une ou plusieurs personnes qui, par la suite, ont été déclarées positives au coronavirus. Grâce à cette information, les personnes concernées peuvent se faire tester et prendre davantage de précautions afin d’éviter la propagation de la maladie.