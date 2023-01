États-Unis : En plaidant coupable, Ezra Miller évite une lourde peine

Ezra Miller est célèbre pour jouer Flash dans «Justice League» et Croyance Bellebosse dans «Les Animaux fantastiques».

En 2022, Ezra Miller a défrayé la chronique avec ses agissements intolérables. L’acteur de 30 ans a, entre autres, été accusé d’être le gourou d’une jeune fille de 18 ans , été interpellé pour avoir eu un comportement agressif dans un bar et, une autre fois, pour avoir jeté une chaise sur une femme . Il a également été inculpé pour avoir volé plusieurs bouteilles d’alcool au domicile d’un homme dans le Vermont, au nord-est des États-Unis. C’est pour cette dernière affaire que l’Américain a trouvé un arrangement avec la justice.

Selon NBC News, un greffier de la Cour supérieure du Vermont a confirmé que les parties avaient convenu d’abandonner les accusations de cambriolage et de vol, pour lesquels l’Américain risquait jusqu’à 25 ans de prison. En plaidant coupable d’«intrusion illégale», le 13 janvier 2023 devant la Cour pénale supérieure du comté de Bennington, celui qui a raconté souffrir de «troubles mentaux complexes» encoure une peine bien plus légère, soit une condamnation de 89 à 90 jours de prison avec sursis, ainsi qu’une année de probation et une amende de 500 dollars.