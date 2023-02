Post Malone : En plein bad buzz, ses fans le défendent

Le «Daily Loud» a publié sur Twitter un extrait d’un concert de Post Malone donné à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le 21 janvier 2023. Le site a titré: «Les fans sont extrêmement inquiets de le voir ainsi», laissant entendre que le rappeur, papa depuis peu, n’était pas dans son état normal. La séquence est devenue virale et a suscité des centaines de commentaires de personnes craignant pour la santé de l’artiste. «Cela me brise le cœur de le voir ainsi», «Cet homme semble souffrir depuis plusieurs années. Le crack le consume sous nos yeux, mais les gens en rient», «Triste à dire, mais cela me rappelle beaucoup les débuts de la déchéance d’Amy Winehouse», «Il est dans un état très difficile, son entourage doit l’aider» «Sauvez-le!» ou «La drogue, c’est de la merde», peut-on lire.