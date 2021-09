Inondations à New York : En plein chaos, des livreurs ont travaillé malgré tout: «Ça m’a retourné l’estomac»

Des images montrant un employé en train de progresser péniblement à vélo dans une rue inondée ont provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

Alors que New York était sous le choc après avoir été frappée par des pluies torrentielles et des inondations qui ont fait au moins 44 morts dans la région, dans le sillage dévastateur de la tempête Ida. Au milieu de ce chaos, une polémique est née sur les réseaux sociaux après la diffusion de plusieurs vidéos préoccupantes. Une en particulier, vue plus de 10 millions de fois sur Twitter, montre un livreur travaillant pour la société GrubHub en train de pousser tant bien que mal son vélo dans 80 centimètres d’eau.

Des images qui mettent en exergue les conditions de travail difficiles de ces employés. «Et malgré tout ça, le livreur GrubHub est toujours là pour apporter votre dîner», peut-on lire en légende de ce tweet publié jeudi. «Voir cet homme pousser son vélo devant ces gens en Mercedes pour livrer de la nourriture chinoise m’a juste retourné l’estomac. Certains d’entre nous ont le privilège de ne pas travailler pendant une catastrophe et d’autres non», explique l’auteur de cette vidéo au «New York Times».

L’homme a vendu ces images à plusieurs agences de presse et espère pouvoir reverser les 1700 dollars ainsi gagnés au livreur en question, pour autant qu’il le retrouve. Une autre vidéo publiée sur TikTok montre ce qui semble être un livreur UberEats du New Jersey continuer de travailler alors qu’il a de l’eau jusqu’aux genoux. Un camion d’Amazon a par ailleurs été filmé alors qu’il progressait dans un quartier inondé, écrit Business Insider.

Sur Twitter, un réseau de travailleurs luttant pour de meilleurs salaires et conditions de travail pour le géant du commerce en ligne a poussé un coup de gueule: «Les habitants de New York reçoivent ces alertes d’urgence depuis 19h30. La situation est «mortellement dangereuse» et on nous dit de ne pas voyager à moins de fuir ou de recevoir un ordre d’évacuation. Et que fait Amazon? Nous obliger à nous présenter au travail pour notre shift de 22h», peut-on lire dans une première publication.

La dénonciation se poursuit ainsi: «Maintenant, après avoir risqué nos vies pour arriver ici, ils n’ont plus de travail pour nous car, surprise, les routes ont été inondées, les ponts et tunnels fermés, et les camions n’ont pas pu entrer. Alors maintenant, ils nous demandent de rentrer à la maison sans être payé pour un shift complet.»

L’entreprise a confirmé avoir renvoyé des employés chez eux. «Nous ne reprendrons les opérations sur ces sites que lorsque cela sera possible en toute sécurité», a fait savoir un porte-parole.

De son côté, l’élue démocrate new-yorkaise Alexandria Ocasio-Ortez a fustigé les gens qui continuent de commander de la nourriture dans de telles circonstances. «Si c’est trop dangereux pour vous, c’est trop dangereux pour eux. Fouillez dans vos armoires ou demandez à un voisin de l’aide», a-t-elle écrit sur Twitter.