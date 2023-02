Addiction aux jeux d’argent: «En plein Covid, l’offre a explosé, et j’ai plongé»

Les problèmes de jeux d’argent ont doublé en quatre ans. Getty Images/iStockphoto

L’objectif de la loi acceptée par le peuple en 2019 était d’abord financier: bannir les sites des casinos étrangers pour que les revenus des jeux d’argent soient encaissés et taxés en Suisse, notamment pour financer la prévention. Le résultat, lui, est bien moins reluisant: les problèmes de jeux sur internet ont doublé en quatre ans, révèle une étude menée par Addiction Suisse et le Groupement romand d’étude des addictions (GREA).

Le jeu problématique, reconnu comme une addiction par la médecine, touche en effet désormais 5,2% de la population, contre 2,3% en 2018. Les jeunes sont les premiers concernés, puisque 18,8% d’entre eux présentent un comportement de jeu problématique ou à risque; ce sont également eux qui dépensent le plus d’argent, en moyenne 162 fr. par mois contre 105 fr. pour le reste de la population. La fréquence de jeu a également augmenté: les consommateurs hebdomadaires sont passés de 25 à 30% dans l’ensemble de la population, révèle l’étude.

«Dans un casino terrestre, il y a une forme de contrôle social auquel on échappe quand on est seul chez soi.» Camille Robert, co-secrétaire générale du GREA

«J’avais déjà commencé à jouer avant, raconte Tim*, 24 ans. J’allais en scred au Casino de Montreux après les cours. Mais quand le Covid est arrivé, c’était juste après le changement de loi, et le nombre de sites a explosé. Mes amis et moi, on s’ennuyait et on déprimait, alors on se retrouvait pour jouer. C’est là que j’ai plongé. Je pense qu’au total j’ai dû dépenser 15 ou 20’000 fr. dans ce hobby.»

Pour Tim, qui oscillait entre les deux ou trois principaux sites étrangers, le danger était dans l’offre, désormais composée d’une douzaine de sites suisses, puisque chaque casino a fait le sien. «Le poker, c’est le seul jeu où j’arrive à me contrôler. Mais mon site de prédilection, à la base banni car étranger, est maintenant hébergé par le site du casino de Davos (777). Pour y arriver je suis donc confronté aux autres jeux beaucoup plus addictifs.» Le jeu en ligne est d’ailleurs potentiellement plus risqué, rapporte Camille Robert, co-secrétaire générale du GREA: «Dans un casino terrestre, il y a une forme de contrôle social auquel on échappe quand on est seul chez soi.»

Ce jeune Lausannois a réussi à reprendre le dessus en voyant un ami perdre des dizaines de milliers de francs d’un coup. Mais la publicité massive, qui a elle aussi changé, rend sa résistance difficile. «On nous matraque sur Snapchat, Instagram, YouTube … ce n’est pas un hasard, on cible les jeunes. Alors que c’est une addiction, comme la clope ou l’alcool, ça devrait être interdit de faire de la pub, et on devrait être sensibilisés à l’école.» Pour contrecarrer cette tendance, la campagne de prévention lancée ce jeudi (lire ci-dessous) se déploiera sur les mêmes terrains, et selon les mêmes stratégies.

*prénom d’emprunt

Mécanismes de protection ineffectifs Face à ces chiffres inquiétants, le GREA appelle à améliorer le signalement des joueurs problématiques. «Aujourd’hui, chacun fait ses règles de son côté, rapporte Camille Robert, co-secrétaire générale du GREA. La Loterie romande, par exemple, estime qu’un comportement addictif commence avec 2000 fr. de perte par mois pendant trois mois, ce qui est déjà énorme. Et les registres ne sont pas mis en commun entre les sites, donc on peut perdre de grosses sommes juste indétectables sur plein de sites en parallèle.» Le GREA demande aussi une évaluation fédérale approfondie des effets de la loi.

Mieux comprendre pour mieux résister Les Cantons, responsables de la prévention, lancent une campagne numérique ciblée sur les joueurs potentiels (suivant les mécanismes de l’industrie) pour les aider à comprendre pourquoi ils jouent. «Moi, c’est parce que je m’ennuie, ou pour passer des frustrations, raconte Tim. Comprendre ça m’a aidé, j’ai repris des hobbys, ça va mieux.» Les montants destinés à la prévention sont cependant limités par les effets de la nouvelle loi, puisque l’essentiel des gains part désormais aux casinos, gérés par la Confédération. Les revenus des taxes finissent donc dans les caisses de l’AVS; seuls ceux tirés des loteries sont reversés aux Cantons, qui ont pourtant toute la responsabilité de la prévention. Le clip a pour but d’aider les joueurs à comprendre pourquoi ils jouent. GREA/Addictions Suisse

Besoin d’aide ou d’infos sur les addictions?