Malleray (BE) : En plein délire paranoïaque, il agresse son jeune voisin à la hache

Ce qui semblait être une altercation entre voisin avait fait trois blessés, dont un grièvement, en mars 2021. L’agresseur a dû passer mardi un entretien psychiatrique.

Mardi matin, le Tribunal régional du Jura bernois a ouvert le dossier d’une affaire d’agression survenue en mars 2021 à Malleray (BE). Trois personnes avaient été blessées durant une altercation à l’arme blanche. L’accusé se trouvait alors dans son salon et aurait été dérangé par des bruits provenant de l’ascenseur de son immeuble. Entretenant déjà des rapports compliqués avec une famille de l’immeuble, le sexagénaire a vu rouge, pris sa hache et serait allé sonner à leur porte. Il aurait asséné des coups de haches alors que la porte s’ouvrait, touchant un jeune garçon à la tête avant de blesser également sa mère, venue le protéger. C’est ensuite le fils qui avait frappé son agresseur à coups de couteau avant que l’accusé ne soit désarmé par un autre voisin.