Yverdon-Les-Bains (VD): En plein effort, un cycliste a été percuté par… un cygne

Le vélo, c’est sa passion depuis toujours. Mais jamais il n’aurait imaginé un tel accident. Le 7 mai, alors qu’il pédalait tranquillement au bord du lac de Neuchâtel, il a été percuté de plein fouet par… un cygne! L’accident lui a valu une fracture de la hanche gauche, une vertèbre fissurée et un hématome à la jambe gauche. L’homme, un patron de PME de 62 ans, est arrêté pour huit semaines et devra se soumettre à une fastidieuse réhabilitation.

«Je revenais d’un entraînement de contre-la-montre, effectué en vue d’une course. Après l’effort, quand je suis en mode détente, j’aime bien rentrer par le bord du lac vers le stade d’athlétisme, puis longer la Thielle. Il y a une promenade pour les piétons et les vélos. J’étais au maximum à 25 km/h, j’ai dépassé un groupe de piétons et j’ai chopé un cygne que je n’avais pas vu. Mon guidon s’est mis à l’équerre et je suis tombé comme un caillou, sur le côté gauche», a raconté l’infortuné cycliste. Le volatile, qui n’avait au passage pas respecté la priorité de droite, s’est lui, tranquillement posé quelques dizaines de mètres plus loin, dans un champ.