États-Unis : En plein enfer, il lui offre un grand moment de bonheur

Le soir où sa maison a brûlé, un Américain a retrouvé dans les décombres la bague de fiançailles qu’il voulait offrir à sa compagne. Il l’a demandée en mariage sans attendre.

«Le fait de voir que nos voisins se sont alliés pour essayer de sauver notre maison et aider notre chien, c’est indescriptible. Nous étions à environ 10 minutes de la maison mais nous pouvions voir la fumée noire dans le ciel», raconte Sean à Fox News . Le couple a pu retourner dans sa demeure pour constater les dégâts et sauver ce qu’il y avait à sauver. Kellie et Sean avaient quasiment tout perdu, mais l’Américain a pu récupérer un bien extrêmement précieux: la bague de fiançailles qu’il avait soigneusement cachée en attendant le grand jour.

Après avoir vécu un événement aussi déchirant, Sean a senti que c’était le bon moment pour franchir le pas. «Il nous a tous réunis dans l’allée à la fin de la soirée pour faire un discours et remercier tout le monde d’avoir été là pour nous. (…) Mais, ensuite, le discours a changé, et il s’est mis à parler de la manière dont tout a commencé et comment nous avons construit cette maison l’année dernière», raconte Kellie. Sean a ensuite mis un genou à terre et a demandé sa belle en mariage. Il explique avoir voulu «tirer le meilleur parti des choses et voir le verre à moitié plein» après avoir perdu sa maison.