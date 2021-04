Russie : En plein incendie, ils terminent une opération à cœur ouvert

Une équipe de chirurgiens a sauvé vendredi la vie d’un patient en poursuivant une intervention cardiaque alors que les flammes ravageaient leur hôpital.

Alors que les pompiers tentaient d’éteindre l’incendie qui ravageait leur hôpital, des chirurgiens russes ont poursuivi l’opération à cœur ouvert qu’ils avaient entamée et sauvé ainsi la vie de leur patient.

À Blagovechtchensk, en Extrême-Orient, la clinique de chirurgie cardiaque a pris feu en fin de matinée, provoquant l’évacuation de 128 personnes et remplissant le bâtiment de fumée. Au même moment, une équipe de huit personnes opéraient le cœur d’un patient au rez-de-chaussée.

«On ne pouvait pas l’interrompre (…) il fallait sauver cette personne et nous avons tout fait au plus haut niveau. L’opération a été entièrement terminée et sans difficulté», a déclaré Valentin Filatov, le médecin en charge, à la télévision Rossiya 24. «Il n’y avait aucune panique», a abondé une autre soignante, Antonina Smolina.