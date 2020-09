Alors que les pompiers californiens continuent de lutter contre les incendies, leurs voisins de l’Oregon ont également fort à faire. Des feux de forêt destructeurs font actuellement rage dans l’État, forçant des milliers d’habitants à évacuer leur domicile. La gouverneure Kate Brown a évoqué des incendies «sans précédent» et le temps chaud, sec et venteux n’arrange rien.

«Le week-end dernier, nous avons connu des vents importants qui alimentent les feux de forêt avec des conséquences dévastatrices dans tout l’Oregon, en plus d’une pandémie catastrophique», a déclaré Kate Brown mardi lors d’une conférence de presse. Mardi, plus de 230’000 hectares avaient été brûlés. «Dans certaines régions, la situation est si difficile et dangereuse que même les pompiers ont été évacués», a ajouté la gouverneure.

Cinq États en alerte rouge

Les réseaux sociaux ont été inondés d’images impressionnantes montrant un ciel apocalyptique teinté de rouge. «Salem, Oregon, ressemblait à Mars aujourd’hui à 16h30», a notamment commenté un utilisateur de Twitter. «Vraiment irréel. Plus on se rapproche, plus il fait sombre. On ne dirait pas qu’il est midi», a écrit une autre internaute.