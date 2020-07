Genève

En plein processus de décolonisation, le MEG pourrait changer de nom

Le MEG réfléchit à une nouvelle marque décoloniale et globale. Son nom «doit être challengé».

En pleine mutation, le Musée d'ethnographie de Genève (MEG) se lance dans un processus de décolonisation de ses pratiques et de ses collections. Dans cette optique, l'institution pourrait changer de nom.

Le MEG réfléchit à une nouvelle marque décoloniale et globale, indique jeudi l'institution dans un communiqué. Le nom «Musée d'ethnographie de Genève» doit être challengé, questionné et repensé. Une nouvelle dénomination pourrait ainsi être choisie pour refléter la transformation du musée et la rupture qu'il opère avec son passé.