Allemagne

En plein scandale financier, Wirecard dépose le bilan

Les soupçons de fraude gigantesque qui pèsent sur la société, cotée à la Bourse, ont fait plonger l’action et fait fuir les clients. Elle risque désormais l’insolvabilité et le surendettement.

Cette demande, formulée auprès du tribunal de Munich, est justifiée par «la menace d'insolvabilité et de surendettement», explique l'entreprise cotée au Dax à Francfort, et qui fait l'objet d'une enquête judiciaire sur des soupçons de fraude après la disparition de plus de 1,9 milliard d'euros (2,0 milliards de francs) des comptes, aux Philippines.