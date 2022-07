Portugal : En pleine autoroute, il continue à filmer alors qu’il est cerné par des murs de feu

Énormes colonnes de feu, chaleur intense, manque de visibilité: un journaliste portugais a filmé et commenté en direct sa traversée mercredi soir d’un violent incendie pendant qu’il circulait sur la principale autoroute du pays, en proie à la canicule et aux feux de forêts.

«Je ne m’attendais pas à cette situation», souffle au volant de sa voiture Rui Tukayana, reporter de la radio portugaise TSF pendant qu’il filme avec son téléphone un trajet d’environ deux kilomètres sur l’autoroute A1, près d’Aveiro (nord). Des deux côtés de la voie, la végétation est consumée par un intense incendie nocturne, toujours actif jeudi après-midi et combattu par près de 400 pompiers.

Entre le crépitement des flammes de plusieurs mètres de haut, créant un tunnel de feu, le journaliste décrit un scénario «dangereux», expliquant qu’il décide de fermer les fenêtres de sa voiture car il fait «très chaud», ou qu’il ne voit «rien» à cause de la fumée générée par le brasier.

Finalement, il parvient à dépasser l’incendie et pousse un grand soupir de soulagement alors qu’il se rapproche de la sortie qui doit lui permettre de rejoindre Aveiro en provenance de Porto. Quelques minutes après son passage, la circulation sera temporairement interrompue sur ce tronçon de l’autoroute A1.

Incendies attisés par les températures caniculaires

Frappé depuis une semaine par la vague de chaleur qui a entretemps atteint d’autres pays d’Europe de l’Ouest, le Portugal a enregistré des températures supérieures à 40 °C dans beaucoup de régions, et qui ont même dépassé les 45 °C par endroits. Attisés par la chaleur caniculaire, les incendies de la dernière semaine ont fait un mort et une soixantaine de blessés, 860 personnes évacuées et une soixantaine de maisons détruites ou endommagées.