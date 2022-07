Genève: En pleine canicule, la piscine de Varembé ferme en urgence

Le calendrier est des plus malheureux. Alors que Genève, comme le reste de la Suisse, suffoque sous des chaleurs caniculaires, la deuxième plus grande piscine de la Ville a fermé ses portes, lundi en fin de matinée, en urgence. Et ce, pour une durée indéterminée. «Les bassins intérieurs et extérieurs de Varembé ont été évacués pour des raisons de sécurité», confirme Marc Moulin, collaborateur personnel de Frédérique Perler, magistrate chargée des bâtiments à la Ville de Genève. Une décision motivée par des problèmes de maintien des faux-plafonds.