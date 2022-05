Homes : En pleine crise, Orpea passe un accord avec les banques

Le groupe français, qui possède près de 50 homes en Suisse, a souffert d’un scandale de maltraitance. Pour affronter les «incertitudes», il a signé une «procédure amiable de conciliation».

Il «répond au contexte actuel d’incertitudes qui pèse sur Orpea, ainsi qu’à un accès fermé aux marchés financiers et au ralentissement du programme de cessions d’actifs initialement envisagé», a expliqué le groupe, présent dans 23 pays et qui gère plus de 350 établissements pour personnes âgées dépendantes en France, plus une cinquantaine en Suisse.