Technologies – En pleine flambée de Covid, le salon de Las Vegas ouvre au public

Se montrer malgré tout

De nombreuses sociétés, des start-up notamment, ont investi beaucoup d’argent pour espérer gagner un peu de visibilité lors de l’événement de Las Vegas et présenter leurs dernières nouveautés. Sierra Space, qui développe un «avion spatial» pouvant être réutilisé pour transporter des hommes et des biens dans l’espace, est l’une d’entre elles. «Nous pensons vraiment qu’il est important d’y être en personne», a indiqué Neeraj Gupta, l’un de ses responsables. Seront également présentés de nouvelles télévisions, des appareils pour une maison intelligente, des outils pour rendre l’habitacle de la voiture plus sûr ou même une cuillère censée rehausser la saveur des aliments. Les nouvelles technologies concernant aussi des secteurs plus traditionnels, le fabricant de tracteurs John Deere y dévoilera des composants d’engins autonomes tandis qu’une start-up néerlandaise présentera son idée d’utiliser l’eau pour stocker l’énergie produite par les fermes éoliennes en mer. Une course de voitures autonomes, sans pilote, doit aussi avoir lieu vendredi.