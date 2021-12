Ski alpin – En pleine forme, Tanguy Nef peut créer la surprise

Il n’était pas le plus attendu. Tanguy Nef a pourtant livré une première manche exceptionnelle pour terminer quatrième au classement provisoire du slalom de Val d’Isère . Le Genevois a su dompter cette difficile F ace de Bellevarde, au contraire de plusieurs de ses coéquipiers. Le haut du podium est pour l’heure occupé par le Français Clément Noël, l’Italien Alex Vinatz e r (2 e à 0’’12) e t le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag (3e à 0’’17) .

La vitesse engendrée par la piste a rapidement poussé les skieurs à la faute. Loïc Meillard et Luca Aerni en ont fait les frais. Les deux Suisses o nt été éliminés en tentant de rattraper l’excellent chrono établi par la tête de course. Marc Rochat s’ est ajout é à eux, après une erreur qui l’a sorti de l a course.