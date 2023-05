Berne: en pleine nuit, elles doivent rentrer à pied car les taxis les refusent

«Impécuniosité manifeste», pardon?

Lausanne et Genève disposent aussi de règlements contraignant les taxis à transporter leur client même sur des courtes distances. Quelques exceptions sont mentionnées à Genève. Un taxi peut par exemple refuser une course de plus de 80 km ou s’il constate que le client représente un danger ou pourrait endommager son véhicule. Une «impécuniosité manifeste» du client est aussi un motif de refus valable. Traduction: si votre allure ou vos propos font penser au chauffeur que vous ne serez pas en mesure de régler la facture, il peut vous prier d’aller voir ailleurs.