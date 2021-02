Italie : En pleine pandémie, Draghi dévoile son programme au Parlement

Le nouveau Premier ministre italien Mario Draghi, qui doit affronter une grave crise sanitaire et économique à la tête d’une coalition allant de la gauche à l’extrême droite, dévoile mercredi son programme devant le Parlement.

Les priorités de Mario Draghi devraient être «la santé et la campagne de vaccination, le changement climatique, la réforme des infrastructures et la révolution numérique», estime Teresa Coratella, analyste au sein de European council of foreign relations (ECFR), dans un entretien avec l’AFP.