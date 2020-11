Les petites annonces pour du sexe tarifé dans certains journaux lausannois et vaudois sont parfois riches en détails dans les actes proposés. Certaines professionnelles promettent toujours et encore d’embrasser, voire «d’embrasser avec la langue», leurs clients. Des actes hautement risqués en matière de transmission de virus, mais dont la police et le Département vaudois de la santé publique semblent s’accommoder.