Mexique : En pleine pandémie, le goût amer du pain des Morts

Le Mexique marque dans la morosité son traditionnel Jour des Morts. L’événement a été privé de ses défilés colorés de faux squelettes et de cadavres en latex en raison des restrictions sanitaires.

Le plus emblématique est le défilé qui ne traversera pas cette année Mexico, la capitale, avec son cortège de crânes hilares, de joyeux cadavres, et de «Catrinas», ces élégants squelettes en robes à dentelles multicolores typiques de cette fête. A la place, des milliers de Mexicains vont évoquer jusqu’à lundi, dans l’intimité des murs de leurs maisons, le souvenir de proches terrassés par le coronavirus.

Rites funéraires perturbés

La tradition mexicaine veut que pendant le «Dia des Muertos», les âmes retournent dans leurs maisons pour vivre à nouveau avec leurs proches qui préparent en leur honneur des offrandes, sortent des photos, composent des bouquets de fleurs de cempasúchil, de couleur orange vif. On sert les boissons et les plats préférés du défunt, en plus du fameux «pan de muerto», le pain des morts, aussi appétissant que sucré.

Traditionnellement, les familles rendent visite à leurs proches pour se réunir près des autels, apportent de la nourriture et des boissons, le tout en musique. Le coronavirus gâche non seulement cette journée qui est la plus courue du calendrier mexicain, mais il a en plus perturbé les rites funéraires.