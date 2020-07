Suisse

En pleine pandémie, les médecins ont eu moins de travail

En mars et avril, au moins la moitié des praticiens suisses qui ont répondu au sondage de leur faîtière disent avoir été sous-occupés. Et ils s’attendent à des pertes qui pourraient aller jusqu’à menacer leur activité.

L'épidémie a touché de manière très inégale le travail des médecins. Alors que pour mars, 13% à peine ont indiqué avoir eu «beaucoup plus de travail», la plupart a déclaré en avoir eu «un peu moins» (22%), voire «beaucoup moins» (32%). L’écart n’a fait que se creuser en avril: quand 7% des médecins interrogés estiment avoir eu une charge de travail plus lourde, près de la moitié (46%) ont eu «beaucoup moins de travail», et 24% «un peu moins».

En mai, la situation s'est peu à peu normalisée, même si 9% avaient toujours «beaucoup plus de travail» et 9% «beaucoup moins». Cette baisse du taux d’activité se répercute sur les revenus. Plus des deux tiers s’attendent à des pertes, et presque la moitié à des pertes de revenu «importantes» (43%) voire «constituant une menace existentielle» (4%). Un peu plus de 36% des médecins interrogés ont confirmé avoir fait appel aux indemnités de chômage partiel pour leur personnel, et 1,6% ont licencié.