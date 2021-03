Aviation : En pleine pandémie, Swiss a perdu 2 millions par jour

La compagnie aérienne a perdu 654 millions de francs en 2020. Sa taille pourrait être réduite de 10%.

«Le Coronavirus a mis l'aviation à genoux», a déclaré Dieter Vranckx, le nouveau patron de Swiss. Le trafic aérien a chuté de deux tiers dans le monde, perdant près de 300 milliards de dollars de revenus. Ce contexte morose a fait plonger les chiffres de la compagnie aérienne dans le rouge vif. Elle a ainsi annoncé jeudi une perte d’exploitation de 654 millions de francs pour 2020, la première depuis quinze ans, contre un bénéfice de 578 millions un an plus tôt. Son chiffre d’affaires a chuté de 65,2%, à 1,85 milliard. «Regarder ces chiffres fait mal», a réagi Dieter Vranckx.

Retour 50 ans en arrière

La compagnie a perdu 2 millions de francs par jour durant la crise, alors qu'elle dégageait un bénéfice moyen de 50 millions par mois en 2019. Elle a tenu à remercier le gouvernement pour son aide et précise qu'elle dispose encore de 1 milliard issu d'un prêt bancaire, «suffisant pour tenir jusqu'à l'année prochaine». Elle indique également avoir versé un total de 800 millions à plus de 1,5 millions de clients pour leurs vols annulés.

Swiss a transporté 4,79 millions de passagers l'an passé, une chute de 74% sur un an. Soit le même niveau que feue Swissair en... 1973. L'activité de fret a permis à la compagnie de conserver des liaisons longue distance, même au plus fort de la crise, et a permis de légèrement limiter la casse. Un gel des embauches a été appliqué et 500 emplois ont déjà été biffés. La compagnie s'attend à en perdre un millier au total.

Réduction de taille

En raison de l'évolution récente de la pandémie et de l'apparition de variants, la reprise rapide du transport aérien se fera finalement plus lentement qu'espéré. «Il n'y a pas de rétablissement rapide en vue», a déclaré Dieter Vranckx. Il part du principe que la demande n'augmentera que lentement et que le comportement des clients en matière de voyage changera. Il envisage donc un redimensionnement de Swiss, qui pourrait perdre jusqu'à 10% de sa taille. Mais aucune décision définitive n'a encore été prise.

Priorité à l’Europe

Actuellement, le taux de remplissage n'est que de 23% et seules les liaisons vers les hubs de Zurich et Francfort sont assurées depuis Genève. Swiss s'attend à une période de Pâques difficile mais espère un rebond cet été, même si les clients ne réservent plus que quelques semaines à l'avance au lieu de plusieurs mois avant leur voyage. Pour 2021, le transporteur s'attend à un taux de remplissage entre 40 et 50% de celui de 2019.

Les court-courriers devraient reprendre plus rapidement que les liaisons à longue distance. Raison pour laquelle Swiss se focalisera sur son offre en Europe avec 43 destinations depuis Genève, dont trois nouvelles à destination de Santorin (Grèce), Funchal (Portugal) et Split (Croatie). «Nous ne prévoyons pas d'augmentation de nos prix», a rassuré le transporteur.

Air renouvelé

Grâce à un renouvellement de l'air toute les deux à trois minutes, l'avion offre une meilleure qualité de l'air que les autres espaces clos, indique un responsable. «Nous pouvons proposer l'avion comme moyen de transport sûr en toute bonne conscience.»

Perte record pour Lufthansa Premier groupe européen du transport aérien, Lufthansa a subi en 2020 une perte record de 6,7 milliards d’euros (7,4 milliards de francs) et prévoit également une année 2021 dans le rouge en raison de la pandémie de Covid-19, qui a plongé le secteur dans une crise sans précédent. La maison-mère de Swiss avait dû être sauvée de la faillite par l’Etat allemand. L’entreprise, qui n’a opéré en 2020 que 31% des capacités offertes, a revu à la baisse ses prévisions de demande pour 2021 en raison d’une plus lente reprise des voyages. Elle ne prévoit un retour à 90% de l’offre de 2019 que d’ici «le milieu de la décennie».