Mexique : En pleine pandémie, une réserve animale vit un baby-boom

Un girafon, deux éléphanteaux et d’autres bébés sont nés ces derniers mois à l’Africam Safari, situé à 150 km de Mexico et fermé en raison du Covid.

Une petite girafe réticulée, une sous-espèce des plus rares, a vu le jour le 13 septembre à l’Africam Safari, au Mexique. Elle mesurait déjà 1,53 mètre à la naissance.

Une girafe réticulée, deux éléphants et plusieurs autres spécimens menacés ont vu le jour dans une réserve animale au Mexique, pays où la pandémie fait rage. Le parc, fermé au public en raison des restrictions sanitaires, attend également la naissance d’aigles royaux.

Ignorants de la crise

«Beaucoup d’animaux commencent à mettre bas en décembre et finissent en mai ou juin», explique Frank Camacho. «Nous avons une girafe, des éléphants, des ankoles, des buffles, des gnous», ajoute-t-il. Le parc de 830 hectares abrite 5741 animaux de 498 espèces, des petits papillons aux éléphants, en passant par des hippopotames d’Afrique et d’Asie.

La girafe réticulée, «une des sous-espèces les plus rares» de cette espèce, est née le 13 septembre avec une taille de 1,53 mètre. Quatre mois plus tard, elle mesure 2,60 mètres et pourrait atteindre 4,50 mètres, indique le directeur. Comme sa mère n’a pas pu la nourrir, ses gardiens lui fournissent 13 litres de lait quotidiennement au biberon, ce qui lui permet de prendre 1,5 kilo par jour, explique le directeur.